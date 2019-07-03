На правобережній розв'язці мосту Патона розпочинається ремонт



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Основні ремонтні роботи виконуватимуться вночі

У ніч проти 5 липня на правобережній розв'язці мосту ім. Патона у Києві буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На правобережній розв'язці мосту ім. Патона (турбіні) ми розпочинаємо ремонт покриття. Основні роботи виконуватимемо вночі», - поінформували автодорівці.

Так, з 20:00 4 липня до 8:00 5 липня дорожники зніматимуть верхній шар асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів).

«У цей час рух транспорту буде частково обмежено. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомили у «Київавтодорі».

Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.