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    Давид Бабаєв іде під оплески: Київ прощається з легендарним актором (фото)

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    <span lang="UK">Прощання з Давидом Бабаєвим відбувається в Національному т</span><span>еатр</span><span lang="UK">у</span><span lang="UK"> </span><span>ім. Лесі України&nbsp;</span> - Давид Бабаєв іде під оплески: Київ прощається з легендарним актором (фото)
    Прощання з Давидом Бабаєвим відбувається в Національному театру ім. Лесі України 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Похоронять актора на Байковому кладовищі

    У фойє Національного театру російської драми ім. Лесі України у столиці розпочалося прощання із Народним артистом України Давидом Бабаєвим.

    Провести легендарного актора в останню путь прийшли його рідні, колеги, поціновувачі таланту артиста, повідомляє кореспондент «Главкома».

    За традицією, актора проводжають останніми аплодисментами.

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    Давид Бабаєв іде під оплески: Київ прощається з легендарним актором (фото)
    Давид Бабаєв іде під оплески: Київ прощається з легендарним актором (фото)
    Давид Бабаєв іде під оплески: Київ прощається з легендарним актором (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Під час прощання у приміщенні театру на 15 хвилин погасло світло.

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    Церемонія прощання триватиме до 13:00.

    Спочиватиме Давид Бабаєв на Байковому кладовищі.

    Нагадаємо, Народний артист України Давид Бабаєв помер на 77 році у ніч на 24 листопада.

    Актор 47 років пропрацював у Національному театрі російської драми ім. Лесі України у столиці. У його творчому доробку понад 50 вистав, серед яких легендарні «Школа скандалу», «Пані міністерша», «Наполеон та корсиканка», «Останнє кохання», «Уявно хворий»…
    Бабаєв Давид Вольфович, народний артист України. Закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва у 1969 р.
    Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2011 р.)
    Працював у театрі ім. Лесі Українки з 23 грудня 1972 р.
    Давид Вольфович народився у м. Махачкала. У 1947 році його родина повернулася з евакуації до Києва.
    У 1962 р. він потрапив до мистецької студії при Жовтневому палаці. У 1969 р. закінчив Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва.
    З 1969 по 1972 рр. був артистом та художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії (Росія).
    У Київському національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки Давид Вольфович зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени.
    Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно.
    Давид Вольфович обіймав посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.
    Київ кіно смерть театр актор
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