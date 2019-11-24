Пішов з життя легендарний актор – найвідоміший виконавець ролі Наполеона в українському театрі



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Народний артист України Давид Бабаєв

Давид Бабаєв служив у столичному Театрі російської драми майже пів століття

На 77 році з життя пішов Народний артист України Давид Бабаєв. Актор 47 років пропрацював у Національному театрі російської драми ім. Лесі України у столиці.

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Нагадаємо, Бабаєв Давид Вольфович, народний артист України. Закінчив Київське училище естрадно-циркового мистецтва у 1969 р. Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2011 р.)

Працював у театрі ім. Лесі Українки з 23 грудня 1972 р.

Давид Вольфович народився у м. Махачкала. 1947 р. його родина повернулася з евакуації до Києва.

1962 р. він потрапив до мистецької студії при Жовтневому палаці. 1969 р. закінчив Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва. З 1969 по 1972 рр. був артистом та художнім керівником естрадного колективу Архангельської філармонії (Росія).

У Київському національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки, Давид Вольфович зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени.

Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно.

Давид Вольфович обіймав посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Світла пам'ять артисту!