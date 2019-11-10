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    Суспільство

    Сергій Притула жорстко відповів коміку за «натовп фашистів» у Києві

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    Актор і телеведучий&nbsp;Сергій Притула - Сергій Притула жорстко відповів коміку за «натовп фашистів» у Києві
    Актор і телеведучий Сергій Притула

    Дану розповідь Притула написав за мотивами популярного Instagram-посту

    Український актор і телеведучий Сергій Притула потролив свого колишнього колегу по шоу «Файна Юкрайна» Андрія Молочного за його пост про «натовп фашистів» у Києві, який він написав на своїй сторінці в Instagram. 

    Притула у себе в Facebook написав розповідь, дія якого відбувається в супермаркеті з літньою жінкою, яка є великою прихильницею СРСР.

    molochny-prytulaСергій Притула і Андрій Молочний під час роботи над проектом «Файна Юкрайна».

    Телеведучий зазначив, що дану розповідь він написав за мотивами популярного Instagram-посту, натякаючи таким чином, на пост Молочного.

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    Користувачі мережі також прокоментували цей тролінг:

    «Мало серце не зупинилося, поки читала перші рядки, не відразу дійшло, що це... Сергій, вам точно треба писати тексти для випусків новин»;

    «Трохи мало «фашиствуючих», але «uber» «Alles» компенсувало все, ну і плюс свідома німецька вівчарка. Порвало, спасибі!»;

    «Завтра на ОРТ в новинах по-вашому дуже дотепному повідомленню покажуть сюжет»;

    «Негайно екранізувати! Молочного на роль бабусі!»;

    «Так, не очікувала від вашого колишнього колеги такого. Але, ви молодець, з таким почуттям гумору відповісти і не образити нікого. Аплодую стоячи»;

    «Чомусь читав думки голосом Подерв’янського...»;

    «Це щось!!! Шедевр навіки! Сергій – неперевершений!».

    Читайте також: «Києвом ходять натовпи фашистів». Відомий український комік втік до Москви і розказав усю «правду».
    актор Сергій Притула Instagram
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