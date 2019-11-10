Сергій Притула жорстко відповів коміку за «натовп фашистів» у Києві
Дану розповідь Притула написав за мотивами популярного Instagram-посту
Український актор і телеведучий Сергій Притула потролив свого колишнього колегу по шоу «Файна Юкрайна» Андрія Молочного за його пост про «натовп фашистів» у Києві, який він написав на своїй сторінці в Instagram.
Притула у себе в Facebook написав розповідь, дія якого відбувається в супермаркеті з літньою жінкою, яка є великою прихильницею СРСР.
Сергій Притула і Андрій Молочний під час роботи над проектом «Файна Юкрайна».
Телеведучий зазначив, що дану розповідь він написав за мотивами популярного Instagram-посту, натякаючи таким чином, на пост Молочного.
Користувачі мережі також прокоментували цей тролінг:
«Мало серце не зупинилося, поки читала перші рядки, не відразу дійшло, що це... Сергій, вам точно треба писати тексти для випусків новин»;
«Трохи мало «фашиствуючих», але «uber» «Alles» компенсувало все, ну і плюс свідома німецька вівчарка. Порвало, спасибі!»;
«Завтра на ОРТ в новинах по-вашому дуже дотепному повідомленню покажуть сюжет»;
«Негайно екранізувати! Молочного на роль бабусі!»;
«Так, не очікувала від вашого колишнього колеги такого. Але, ви молодець, з таким почуттям гумору відповісти і не образити нікого. Аплодую стоячи»;
«Чомусь читав думки голосом Подерв’янського...»;
«Це щось!!! Шедевр навіки! Сергій – неперевершений!».