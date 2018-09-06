Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)



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«Київводоканал» проводить ремонтні роботи на мережі

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у четвер, 6 вересня.

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання з 10:00 до 19:00 за адресою:

вул. Качалівська, 9 (ж/б).

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Раніше «Київводоканал» повідомив, за якими адресами 4-6 вересня не буде водопостачання.

Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі жителі восьми вулиць залишилися без води.