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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

    «Київводоканал» проводить ремонтні роботи на мережі

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у четвер, 6 вересня.

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання з 10:00 до 19:00 за адресою:

    • вул. Качалівська, 9 (ж/б).

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, за якими адресами 4-6 вересня не буде водопостачання.

    Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі жителі восьми вулиць залишилися без води.

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