Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)



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Київводоканал проводить ремонтні роботи

У п’ятницю, 29 березня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим сьогодні з 8:00 до 20:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Нижньоключова, 3.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Нагадаємо, 28 березня сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. У зв'язку з чим без води лишилися будинки на трьох вулицях.

Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня.