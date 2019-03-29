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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

    Київводоканал проводить ремонтні роботи

    У п’ятницю, 29 березня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим сьогодні з 8:00 до 20:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Нижньоключова, 3.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Нагадаємо, 28 березня сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. У зв'язку з чим без води лишилися будинки на трьох вулицях.

    Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня.

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