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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

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    Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    У п’ятницю, 5 квітня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим з 8:30 до 22:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Ушинського,16,18.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

    Як повідомлялося, 4 квітня через аварії на мереж без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.

     

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