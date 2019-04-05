Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

У п’ятницю, 5 квітня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим з 8:30 до 22:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Ушинського,16,18.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

Як повідомлялося, 4 квітня через аварії на мереж без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.