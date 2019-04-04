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    Через аварії відключено воду на п'яти вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії відключено воду на п'яти вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У четвер, 4 квітня, сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Прорізна, 11, 11А, 11Б;
    • пров. Кадіївський, 67/5, 69/6, 8;
    • вул. Путивльська, 78, 80;
    • вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87, 12;
    • вул. Семашка, 17.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

    Сьогодні відключено воду у будинках на двох вулицях Києва.

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