Через аварії відключено воду на п'яти вулицях Києва (адреси)
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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У четвер, 4 квітня, сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Прорізна, 11, 11А, 11Б;
- пров. Кадіївський, 67/5, 69/6, 8;
- вул. Путивльська, 78, 80;
- вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87, 12;
- вул. Семашка, 17.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.
Сьогодні відключено воду у будинках на двох вулицях Києва.