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    Де сьогодні у Києві відключать воду (адреси)

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    Де сьогодні у Києві відключать воду (адреси)

    На Сирці п'ять будинків на день залишаться без води

    Сьогодні, 4 вересня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 10:00 до 22:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Бакинська, 35, 37, 37А, 37Б, 37В.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Раніше компанія оголосила, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

    Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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