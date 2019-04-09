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    Новини

    Де у Києві зникла холодна вода (адреси)

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    Де у Києві зникла холодна вода (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкодження

    Сьогодні, 9 квітня,через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у кількох будинках у столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Зодчих, 18А, 20.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у понеділок, 8 квітня, у трьох районах Києва (Оболонському, Голосіївському та Печерському) сталися пошкодження тепломереж. Внаслідок чого мешканці залишились без гарячого водопостачання.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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