Де у Києві зникла холодна вода (адреси)



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Київводоканал працює над ліквідацією пошкодження

Сьогодні, 9 квітня,через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у кількох будинках у столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Зодчих, 18А, 20.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у понеділок, 8 квітня, у трьох районах Києва (Оболонському, Голосіївському та Печерському) сталися пошкодження тепломереж. Внаслідок чого мешканці залишились без гарячого водопостачання.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.