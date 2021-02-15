Де в Києві можна безкоштовно здати аналіз на Covid-19 (адреси)

У Києві 71 пункт для забору матеріалу для визначення коронавірусу

Здача аналізу на коронавірус безкоштовна лише за направленням лікаря

За направленням лікаря аналіз на Covid-19 можна безкоштовно здати у 71 пункті тестування, що створені в амбулаторних комунальних закладах Києва. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Де розташовані пункти тестування

За її інформацією, пункти для забору аналізів організовані на базі 42 амбулаторних комунальних медичних закладів. Це 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-діагностичних центрів та КНП «Київська студентська поліклініка». Усього 71 пункт розташований за 65 адресами. З електронною мапою пунктів можна ознайомитися за посиланням.

«Важливо! За направленням лікаря здача аналізу безкоштовна», – наголосила Гінзбург.

Адреси та графік роботи пунктів для забору біологічного матеріалу

До кого мобільні бригади виїжджають додому

Також директорка Департаменту охорони здоров’я зазначила, що забір біологічного матеріалу для виявлення коронавірусної інфекції визначеним категоріям хворих проводиться і вдома. Додому бригади виїжджають до:

дітей віком до 10 років;

людей, яким понад 65;

до осіб з інвалідністю 1 та 2 групи,

киян, які з різних об’єктивних причин не можуть пересуватися самостійно.

Такий виїзд здійснюється спеціально створеними мобільними бригадами на безоплатній основі за умови направлення від лікаря, із яким підписано декларацію.

За добу мобільні бригади в середньому здійснюють близько 200 тестувань.

Правила поведінки під час пандемії

У Департаменті охорони здоров’я нагадують киянам про дотримання головних правил поведінки під час пандемії:

обов’язкове носіння захисних масок і фізичну дистанцію у багатолюдних місцях;

регулярне миття та обробка рук дезінфектантами;

важливе правило: захворіли – залишайтеся вдома та обов’язково в найкоротший термін зв’яжіться з лікарем, з яким підписали декларацію. Він визначиться щодо необхідності тестування на COVID-19 та призначить лікування.

Якщо досі немає свого лікаря, слід звернутися за телефонами гарячих ліній до найближчого закладу охорони здоров’я. Номера телефонів та іншу корисну інформацію щодо Covid-19 можна знайти на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я м. Києва за посиланням: https://health.kievcity.gov.ua/news/4888.html

За минулу добу, 14 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 211 людей. Це на 129 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 лютого було 82 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132160 випадків захворювання на Covid-19.