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    У Києві зростає захворюваність на грип

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    За минулий тиждень у Києві понад 6 тис. дорослих захворіли на грип і ГРВІ - У Києві зростає захворюваність на грип
    За минулий тиждень у Києві понад 6 тис. дорослих захворіли на грип і ГРВІ
    Фото з відкритих джерел

    Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зросла на понад 11%

    У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11058 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 50,3%. Наразі показник захворюваності становить 372,7. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на 11,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося як за рахунок дорослого, так і за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4758 (зростання на 23,2%), дорослих – 6300 (зростання на 3,6%).

    У структурі захворюваності діти становлять 43%, а на попередньому тижні – 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 32,9% – зареєстровано 2240 випадків.

    До медичних закладів за шостий тиждень 2021 року госпіталізовано 598 осіб, із них 44 – діти.

    Як повідомлялося, за попередній тиждень у столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих на грип і ГРВІ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1273475
    • Одужали
      1116779
    • Хворіють
      132304
    • Померли
      24392

    За минулу добу, 14 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 211 людей. Це на 129 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 лютого було 82 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132160 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Київ грип КМДА коронавірус
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