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    За добу в Києві виявили понад 200 нових хворих на коронавірус

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    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують до столичних лікарень - За добу в Києві виявили понад 200 нових хворих на коронавірус
    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують до столичних лікарень
    Фото: Главком

    Київ у ТОП-3 регіонів за добою кількістю нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 14 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 211 людей. Це на 129 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 лютого було 82 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132160 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 87439 осіб (за добу 439), померли 2521 особа (за добу 7).

    У Київській області зафіксовано 71903 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 171 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 159 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 64781 особа (за добу 103), померли 1185 людей (за добу 2).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1273475 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 лютого зафіксовано 2332 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 лютого у Києві було підтверджено 131949 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 82 осіб.

    У Київській області було 71732 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 184 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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