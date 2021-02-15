За добу в Києві виявили понад 200 нових хворих на коронавірус

Київ у ТОП-3 регіонів за добою кількістю нових випадків Covid-19

За минулу добу, 14 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 211 людей. Це на 129 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 лютого було 82 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132160 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 87439 осіб (за добу 439), померли 2521 особа (за добу 7).

У Київській області зафіксовано 71903 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 171 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 159 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 64781 особа (за добу 103), померли 1185 людей (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1273475 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 лютого зафіксовано 2332 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 лютого у Києві було підтверджено 131949 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 82 осіб.

У Київській області було 71732 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 184 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.