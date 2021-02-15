Професор вірусології про ситуацію з Сovid-19 в Україні: Скоро взагалі не буде кому хворіти
З часом коронавірус перейде у розряд звичайних сезонних хвороб, вважає професорка Алла Мироненко
Алла Мироненко: Вже більше половини населення перехворіло на Covid-19
Кількість нових заражень Covid-19 в Україні суттєво скорочується, бо більша частина населення уже перехворіла, і має антитіла до вірусу. Таке пояснення нинішній ситуації з коронавірусом в Україні дала доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко.
В інтерв’ю «Главкому» пані Мироненко зазначила: з такими темпами буде хворіти усе менше людей і хвороба поки піде на спад. «Людина не хворіє на одну інфекційну хворобу кілька разів… Нині вже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі не буде кому хворіти», – заявила професорка..
Мироненко також наголошує, що відсутність антитіл після перенесеного Covid-19 зовсім не означає, що організм людини не став стійким до збудників хвороби і що є загрозі захворіти знов. «Відсутність антитіл – це не завжди показник того, що людина не перехворіла. Приміром, вони можуть з'явитися пізніше, або можуть і взагалі не з'явитися в крові. Але лімфоцити, які перші зустрічаються із збудником, вже зберігають інформацію про попередню зустріч. У результаті запускається каскад реакцій у більшому чи меншому обсязі. І тому якщо людина перехворіла, але антитіл немає, це зовсім не означає, що вона знову буде хворіти», – наголосила Мироненко.
Лікар переконана, що з часом коронавірус перейде у розряд звичайних сезонних хвороб, на кшталт грипу чи ГРВІ. «Якщо більшість людей вже буде мати захист, набутий тим чи іншим способом, то нам це зовсім не буде страшно», – вважає вона.
Але, все ж таки, новий спалах хвороби може статися взимку наступного року. «Якщо ви подивитеся на графік захворюваності, починаючи з березня минулого року, то фактично у нас це була перша хвиля з піком у листопаді. Можливо, буде друга хвиля взимку наступного року. Цього ж літа спалаху точно не буде», – переконує професорка.
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