Професор вірусології про ситуацію з Сovid-19 в Україні: Скоро взагалі не буде кому хворіти

Алла Мироненко: Вже більше половини населення перехворіло на Covid-19

Кількість нових заражень Covid-19 в Україні суттєво скорочується, бо більша частина населення уже перехворіла, і має антитіла до вірусу. Таке пояснення нинішній ситуації з коронавірусом в Україні дала доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко.

В інтерв’ю «Главкому» пані Мироненко зазначила: з такими темпами буде хворіти усе менше людей і хвороба поки піде на спад. «Людина не хворіє на одну інфекційну хворобу кілька разів… Нині вже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі не буде кому хворіти», – заявила професорка..

Мироненко також наголошує, що відсутність антитіл після перенесеного Covid-19 зовсім не означає, що організм людини не став стійким до збудників хвороби і що є загрозі захворіти знов. «Відсутність антитіл – це не завжди показник того, що людина не перехворіла. Приміром, вони можуть з'явитися пізніше, або можуть і взагалі не з'явитися в крові. Але лімфоцити, які перші зустрічаються із збудником, вже зберігають інформацію про попередню зустріч. У результаті запускається каскад реакцій у більшому чи меншому обсязі. І тому якщо людина перехворіла, але антитіл немає, це зовсім не означає, що вона знову буде хворіти», – наголосила Мироненко.

Лікар переконана, що з часом коронавірус перейде у розряд звичайних сезонних хвороб, на кшталт грипу чи ГРВІ. «Якщо більшість людей вже буде мати захист, набутий тим чи іншим способом, то нам це зовсім не буде страшно», – вважає вона.

Але, все ж таки, новий спалах хвороби може статися взимку наступного року. «Якщо ви подивитеся на графік захворюваності, починаючи з березня минулого року, то фактично у нас це була перша хвиля з піком у листопаді. Можливо, буде друга хвиля взимку наступного року. Цього ж літа спалаху точно не буде», – переконує професорка.

Нагадаємо, уряд готує країну до масової вакцинації проти коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації для окремих категорій громадян. Серед іншого людям, які мають гострий перебіг Covid-19 та не отримували жодної дози вакцини, радять краще відтермінувати введення першої дози вакцини на пів року. Тим, хто вже перехворів на Covid-19 (після введення першої дози вакцини чи просто через інфікування), за бажанням можуть ввести вакцину раніше ніж за шість місяців, але за умови, що вакцин буде достатньо для пріоритетних груп. У МОЗ також рекомендують відтермінувати щеплення вагітним жінкам (до часу після пологів), навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини. Водночас медпрацівникам дозволять робити щеплення попри вагітність, оскільки користь від вакцини переважає ризик інфікуватися під час роботи.



