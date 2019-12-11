Депутат підозрюється у намиванні з київського озера піску на 32,5 млн грн



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Депутату міськради на Київщині повідомлено про підозру

Депутат однієї з місцевих рад Київської області підозрюється у неправомірному видобутку та продажу піску в особливо великих розмірах з озера в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

10 грудня депутату повідомлено про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

«За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, ймовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера у Дарницькому районі Києва в 2017-2018 роках та організував його подальшу реалізацію. Експертом підтверджено завдані внаслідок цього матеріальні збитки територіальній громаді Києва на суму майже 32,5 млн грн», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Кримінальне провадження розслідується слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури.

У ГПУ нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялося, Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно з Шевченківським Управлінням поліції повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктору Андрєєву за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.