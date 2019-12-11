Перший заступник голови Шевченківського району підозрюється в корупції



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Першому заступнику голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктору Андрєєву повідомлено про підозру Фото: Прокуратура Києва

У суді знаходиться ще одна справа відносно посадовця

Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно з Шевченківським Управлінням поліції повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктору Андрєєву за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 млн грн.

За результатами досудового розслідування 10 грудня посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Вирішується питання про відсторонення вказаної особи від виконання службових обов’язків.

Прокуратура також нагадала, що у Шевченківському районному суді Києва наразі перебуває обвинувальний акт відносно першого заступника голови Шевченківської РДА за обвинуваченням шахрайському заволодінні об’єктами комунальної нерухомості на суму понад 35 млн гривень.

Як повідомлялося, прокурор САП під час засідання у Вищому антикорупційному суді зачитав обвинувальний акт у справі щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.