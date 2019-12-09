Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)



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Розбійний напад стався на магазин дитячого одягу на Русанівській набережній Фото: Нацполіція

Під погрозою ножа чоловіки примусили дівчину-продавця віддати з каси 700 гривень виручки

На Русанівській набережній у Дніпровському районі Києва стався розбійний напад на магазин дитячого одягу. Для з’ясування обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали співробітницю магазину, яка розповіла, що до приміщення зайшли двоє невідомих і під погрозою ножа примусили її віддати з каси 700 гривень. Отримавши гроші, нападники втекли, але потерпіла встигла запам’ятати їх прикмети та напрямок руху.

Під час відпрацювання правопорушення працівники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими на вулиці Ентузіастів помітили двох невідомих, схожих за описом, і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці столиці, 1984 та 1979 років народження. При поверхневому огляді в них виявили та вилучили речові докази.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.