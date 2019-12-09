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    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)

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    Розбійний напад стався на магазин дитячого одягу на Русанівській набережній - Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)
    Розбійний напад стався на магазин дитячого одягу на Русанівській набережній
    Фото: Нацполіція

    Під погрозою ножа чоловіки примусили дівчину-продавця віддати з каси 700 гривень виручки

    На Русанівській набережній у Дніпровському районі Києва стався розбійний напад на магазин дитячого одягу. Для з’ясування обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці опитали співробітницю магазину, яка розповіла, що до приміщення зайшли двоє невідомих і під погрозою ножа примусили її віддати з каси 700 гривень. Отримавши гроші, нападники втекли, але потерпіла встигла запам’ятати їх прикмети та напрямок руху.

    Під час відпрацювання правопорушення працівники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими на вулиці Ентузіастів помітили двох невідомих, схожих за описом, і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці столиці, 1984 та 1979 років народження. При поверхневому огляді в них виявили та вилучили речові докази.

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    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)
    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)
    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)
    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)
    Двоє озброєних ножем киян пограбували магазин дитячого одягу (фото)

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування кияни злочин нападение магазин
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