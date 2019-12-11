Чиновники міськради на Миколаївщині розікрали понад 1 млн грн під час ремонту дитсадка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

За оцінкою експертів, оборудка завдала державі збитки на 1,3 млн грн

Служба безпеки України викрила керівників одного із департаментів міської ради Южноукраїнська на привласненні грошей, призначених для реконструкції закладів дошкільної освіти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці організували схему одержання неправомірної вигоди через використання бюджетних коштів. У 2018 році вони уклали договір з комерційною структурою на проведення капітального ремонту міського дитячого садка. При цьому фігуранти справи штучно завищили вартість виконаних робіт та використаних промислових матеріалів. Для виведення грошей у «тінь» чиновники залучили представників фірми підрядника.

За оцінкою експертів, оборудка завдала державі збитки на 1,3 млн грн.

Під час обшуків у міській раді, в офісних та складських приміщеннях підрядної організації, а також у помешканнях і автомобілях фігурантів справи, зокрема екскерівника департаменту міськради, виявлено печатки, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Викриття та блокування незаконної схеми проводилось спільно з поліцією.