Депутати Київради хочуть нові посвідчення для себе та своїх помічників



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Рішення підтримали 66 депутатів Київради

Київрада пропонує запровадити посвідчення помічників-консультантів і депутатів у вигляді безконтактної картки з електронним носієм

3 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати звернулися до Верховної Ради України щодо удосконалення форми та змісту посвідчень депутатів місцевих рад.

У Київраді наголошують: нормативний документ, який регулює відповідне питання, приймався ще за часів УРСР та давно застарів і не враховує вимоги часу. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Крім того, Київрада пропонує запровадити посвідчення помічника-консультанта депутата Київради з безконтактним електронним носієм замість паперової форми. Планується, що відповідна картка виконуватиме також функцію перепустки для входу до адміністративної будівлі Київради.

«Ми пропонуємо запровадити посвідчення помічників-консультантів і депутатів Київради у вигляді безконтактної картки з електронним носієм. Виконання цього рішення не передбачає додаткових витрат з бюджету. Навпаки, нам це дозволить друкувати посвідчення на цих картках і користуватись ними у двох випадках - для доступу в будівлю і для пред'явлення посвідчення для помічників. А якщо ВР прислухається до нашого звернення, то тим же посвідченням депутат зможе реєструватися і голосувати в системі Рада-4. Це зекономить кошти, бо ми зараз значні суми витрачаємо на бланки, які видаємо раз на скликання», - розповів керуючий справами секретаріату Київради Ігор Хацевич.

Рішення підтримали 66 депутатів Київради.