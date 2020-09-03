У Києві з’явиться лікарня, де рятуватимуть дитячі серця



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Щороку в Україні близько 1500 немовлят мають критичну ваду серця і потребують невідкладного хірургічного втручання

Комунальний дитячий кардіологічний центр створять на базі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Сьогодні, 3 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення комунального некомерційного підприємства «Київський міський дитячий кардіологічний центр».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

За статистикою, щорічно в Україні народжується приблизно 10 тисяч дітей із вадами серця. Із них близько 1500 немовлят мають критичну ваду серця і потребують невідкладного хірургічного втручання та високоспеціалізованого медичного догляду. Існує також проблема недіагностованих патологій і недообстежених дітей – наголошують самі лікарі. Але при цьому, у Києві немає профільного медичного закладу. Маленьких киян обстежують і лікують у державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» на загальних засадах. У міській раді визнають – така ситуація часто призводить до неможливості своєчасно отримати профільну медичну допомогу.

«За останніх 5 років фахівці центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України обстежили майже п’ять тисяч новонароджених та понад 20 тисяч дітей до 18 років з вродженими вадами серця. І щороку кількість тих, хто потребує нашої допомоги тільки зростає. На сьогодні є гостра потреба в створенні столичного центру, який би опікувався питаннями високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги дітям. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України готовий надати необхідні приміщення, кадровий склад та досвід для того, щоб діяльність новоствореного комунального медзакладу почала приносити користь громаді столиці та найменшим її мешканцям найближчим часом», - наголосив кардіохірург, директор «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Ілля Ємець.

Комунальний Центр планують створити на базі Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Новий медичний заклад, крім клінічної діяльності, також візьме на себе дуже важливу функцію з підготовки фахівців за спеціальностями: кардіологія, кардіохірургія, анестезіологія, реанімація, радіологія тощо.

«Ми передбачаємо державно-комунальне партнерство. Це означає, що місто спільно з державним Центром створить комунальний кардіологічний заклад для дітей, де працюватимуть кардіохірурги світового рівня. Будемо використовувати потужності державної установи – апаратуру, обладнання та їхній досвід, для того щоб вдосконалювати навички лікарів-хірургів, яких ми залучимо. Нашим рішенням ми плануємо створити одну з кращих комунальних медустанов, щоб наші маленькі кияни могли успішно лікувати серцево-судинні хвороби, а лікарі – проводити операції, які недоступні навіть деяким країнам світу», - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

Рішення про створення медустанови підтримали 76 депутатів Київради.