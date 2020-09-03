Київські транспортники вийшли на пікет під мерію (фото)



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На мітингу під мерією транспортники тримають плакати Фото: Великий Київ

Мітингувальники закликають Київраду ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників

У четвер, 3 вересня, під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».

Столичні транспортники закликають депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам, повідомляє «Великий Київ».

Днями із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

Транспортники тримають плакати з написами «Не позбавляйте киян громадського транспорту», «Депутати, від вас залежить наша зарплата», «Працюйте на киян».

У КП «Київпастранс» заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн.

Втрата доходів КП «Київський метрополітен» у період із 17 березня до 25 травня 2020 року складає близько 621 млн грн. У звичайних умовах підприємство мало отримати в середньому 277 млн грн доходів на місяць від перевезень. На виплату заробітної плати КП «Київський метрополітен» витрачає до 200 млн грн на місяць.Водночас, у КП «Київпастранс» заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн. А фінансовий результат КП «Київпастранс» за січень-липень 2020 року був від’ємний і склав - 178,5 млн грн.