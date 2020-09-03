Київська підземка отримає 50 нових вагонів



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Придбання 50 нових вагонів для столичної підземки забезпечить безперебійне перевезення пасажирів

Нові вагони для Київського метрополітену придбають за кошти ЄБРР

Сьогодні, вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке дозволить поповнити парк рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами.

У рамках програми модернізації міського транспорту столиці, Київрада 24 жовтня 2019 року затвердила угоду про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з документом, ЄБРР забезпечить фінансування програми у розмірі близько 50 мільйонів євро. За ці кошти мають придбати для Київського метрополітену до 50 нових вагонів. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Сьогоднішнім рішенням Київрада надала Європейському банку реконструкції та розвитку гарантію для забезпечення виконання боргових зобов’язань Київського метрополітену. Плата гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за договором з ЄБРР становить 17 тисяч гривень. Загалом, угода дозволить придбати до 50 новеньких вагонів для столичної підземки. Це забезпечить безперебійне перевезення пасажирів метрополітену. Також ми зможемо зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Сьогодні інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину пік на лінії випускається 546 вагонів. Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів.

До слова, столичні транспортники закликають депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Днями із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.