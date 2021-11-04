Депутати затвердили новий Регламент роботи Київради

Новим Регламентом передбачено вдосконалення процедури розгляду проєктів рішень на пленарних засіданнях Київради

На засіданні 4 листопада депутати затвердили новий Регламент роботи Київської міської ради. Рішення підтримали 94 депутати. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, основною метою прийняття нового Регламенту є виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та оптимізація діяльності головного представницького органу місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва – Київської міської ради.

«Для розробки нового регламенту у 2020 році було створено робочу групу, до складу якої увійшли представники всіх депутатських фракцій. Робоча група в жовтні цього року закінчила роботу та передала до постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції зведену таблицю з пропозиціями», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що важливий акцент також зроблено на підвищенні етичних стандартів роботи, а також збільшенні прозорості та відкритості діяльності Київської міської ради.

«Передбачено вдосконалення процедури розгляду проєктів рішень на пленарних засіданнях, у тому числі повторного розгляду рішень із зауваженнями київського міського голови. Водночас згідно з новим регламентом буде проводитися антикорупційна експертиза проєктів рішень Київської міської ради нормативно-правового характеру», – наголосив Бондаренко.

У грудні 2020 року завершився строк повноважень Київської міської ради VIII скликання та було відкрито першу сесію ІХ скликання. Згідно з ч. 14 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламент роботи місцевої ради затверджується не пізніше як на другій сесії ради. Виходячи з вищезазначеного, на виконання вимог Закону України, новообраною Київською міською радою ІХ скликання має бути затверджено новий Регламент.

З новим Регламентом роботи Київської міської ради можна ознайомитися за посиланням.