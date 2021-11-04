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    Перед засіданням Київради депутати пройшли Covid-контроль

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    У Київраду депутатів пускали за наявності, зокрема,&nbsp;Covid-сертифікатів - Перед засіданням Київради депутати пройшли Covid-контроль
    У Київраду депутатів пускали за наявності, зокрема, Covid-сертифікатів
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко зазначає, що депутати повинні дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни

    На сьогоднішнє засідання Київської міської ради депутатів допускали тільки за наявності Covid-сертифікату, негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту або документу про одужання від коронавірусу. Про це на початку засідання міськради повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень «червоної» зони. І повинні неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Оскільки така кількість депутатів в одній залі – це вже масовий захід, то всі, щоб потрапити на засідання, пред’являють Covid-сертифікат або негативний ПЛР чи експрес-тест або документ про одужання від коронавірусу. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виключення!» – підкреслив Кличко.

    Мер наголосив, що ситуація із розповсюдженням вірусу в столиці і в Україні загалом – тривожна. Україна сьогодні – третя у світі та друга в Європі за смертністю від Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада депутат вакцинація
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    Перед засіданням Київради депутати пройшли Covid-контроль