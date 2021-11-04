  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київрада зібралася на чергове засідання

    трансляція
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київрада збирається на засідання двічі на місяць - Київрада зібралася на чергове засідання
    Київрада збирається на засідання двічі на місяць
    Фото: Київрада

    На розгляд депутатів винесено понад 250 питань

    У четвер, 4 листопада, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 263 проєкти рішень, з яких 224 стосуються земельних питань.

    Порядок денний пленарного засідання Київради 4 листопада

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, на засіданні 21 жовтня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення та належного фінансування виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

    Теги: Київ Київрада депутат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київрада зібралася на чергове засідання