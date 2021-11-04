Київрада зібралася на чергове засідання

Київрада збирається на засідання двічі на місяць

На розгляд депутатів винесено понад 250 питань

У четвер, 4 листопада, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 263 проєкти рішень, з яких 224 стосуються земельних питань.

Порядок денний пленарного засідання Київради 4 листопада

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Ведеться онлайн-трансляція засідання.

Нагадаємо, на засіданні 21 жовтня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення та належного фінансування виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.