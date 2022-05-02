Дерусифікація київського метро: популярні та цікаві варіанти п'яти станцій

Визначити один з варіантів нової назви для кожної станції можна до 9 травня

Учора, 1 травня, завершився перший етап збору пропозицій для перейменування п'яти станцій метрополітену. Свої ідеї подало 18 812 охочих. Про це повідомив начальник метрополітену Віктор Брагінський.

Наразі відібрано по п'ять найпопулярніших варіантів для кожної станції. Як повідомлялося, перейменувати планують станції «Дружби народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська», «Мінська», «Героїв Дніпра».

Тепер «Мінська» може стати «Варшавською», «Вишгородською», «Маріупольською», «Бучанською» або ж залишитись «Мінською».

Станція «Героїв Дніпра» може носити назва «Героїв Маріуполя», «Героїв України», «Вишгородська», «Північна» або залишитися «Героїв Дніпра».

«Дружби народів» пропонують перейменувати у «Ботанічну», «Європейську», «Звіринецьку», «Єдності України» або «Героїв Маріуполя».

«Площа Льва Толстого» може бути перейменована на честь Василя Стуса, Ліни Костенко, Степана Бандери, Івана Франка або Лесі Українки.

«Берестейську» пропонують назвати «Бучанською», «Варшавською», «Маріупольською», «Степана Бандери» або ж залишити «Берестейською». Визначити один із варіантів нової назви для кожної станції можна до 9 травня.

За словами начальника метрополітену, серед пропозицій зустрічалися й досить екзотичні варіанти. Наприклад, для «Мінської» пропонували назви «Борщ», «Реактивні гуси» та «Тракторна», для «Героїв Дніпра» – «Імені Магістра Йоди» або «Пухнастих котиків».

«Берестейську» пропонували перейменувати в «Паляницю», а «Дружби народів» в «Байрактарську» або «Чорнобаївську». Серед варіантів для «Героїв Дніпра» була «Червона калина».