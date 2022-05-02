Поминальні дні в Ірпені. Фоторепортаж

Савелій Кроткіх, 10 років, біля могили свого батька, Ігоря Кроткіх, який загинув 21 березня 2022 року обороняючи місто Ірпінь від російських військ.

Савелій Кроткіх, 10 років, біля могили свого батька, Ігоря Кроткіх, який загинув 21 березня 2022 року обороняючи місто Ірпінь від російських військ.

Путінська орда продовжує намагатись знищити український народ

Мешканці Ірпеня після російської окупації намагаються повернутись до звичайного життя.

Фотограф Микола Тимченко опублікував у себе на сторінці фотографії з місцевого кладовища, де люди проводили поминальні дні. Цього року, на жаль, було багато нових могил.

Рідні приходили провідати своїх полеглих родичів. Також багато було військовослужбовців, які прийшли віддати шану полеглим побратимам.

Нагадаємо, у Гостомелі цвинтарі на поминальні дні були закриті через небезпеку мінування. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Раніше під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Нею зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси.

Дещо раніше по дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст.



