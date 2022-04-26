Метро як укриття. Київська підземка ввела обмеження

На кожній станції виділено місця, де люди можуть перебувати

З 21 квітня столичне метро відновило роботу всіх ліній. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Водночас метрополітен запровадив деякі обмеження на перебування там людей. Про це повідомила заступниця керівника Київського метрополітену Наталка Макогон в коментарі LB.ua.

«У нічну зміну, коли потяги не курсують, люди можуть розміщуватися в центрі платформи. У денну зміну, коли їздять поїзди й увімкнене електропостачання високої напруги, треба дотримуватися правил, тому на кожній станції ми виокремили місця, де люди можуть перебувати», – пояснила Наталка Макогон.

«Але метро – це транспорт, а не житло. На станціях немає можливості, наприклад, повноцінно помитися, поїсти гарячого тощо. Ми не займаємося переселенням. Для цього є соціальні служби міста, які надають людям інформацію про можливість оформитися як ВПО, отримати виплати та інформацію про тимчасове житло. Те, як довго люди зможуть далі перебувати на станціях, залежить не від метрополітену, а від розпоряджень військової адміністрації міста», – додала вона.

Нагадаємо, з 21 квітня у Києві повністю відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової».

Раніше повідомлялося, що столична підземка запрацювала по-новому.