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    Події в Україні

    Дніпро: у метро пройшла акція підтримки мешканців (фото)

    Війна не в змозі спинити&nbsp; життя&hellip; &nbsp; - Дніпро: у метро пройшла акція підтримки мешканців (фото)

    Війна не в змозі спинити  життя…

     

    фото: Валентин Резніченко/ Telegram

    Реалії війни: свята проходять у підземці

    29 квітня у Дніпрі провели мистецьку акція «Життя переможе» у метро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Підтримати область піснями і гумором приїхали гурт «Воплі Відоплясова», Pianoбой та гумористи-кварталівці», – повідомив він.

    Нагадаємо, 28 квітня рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині.

    Перед цим Повітряні сили збили російську ракету над Дніпропетровщиною.

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    Теги: росія окупанти метро свята акція війна Дніпро Україна Pianoбой Валентин Резніченко окупація Воплі Відоплясова #stoprussia
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    Дніпро: у метро пройшла акція підтримки мешканців (фото)