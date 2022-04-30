Дніпро: у метро пройшла акція підтримки мешканців (фото)
Війна не в змозі спинити життя…
фото: Валентин Резніченко/ Telegram
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29 квітня у Дніпрі провели мистецьку акція «Життя переможе» у метро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Підтримати область піснями і гумором приїхали гурт «Воплі Відоплясова», Pianoбой та гумористи-кварталівці», – повідомив він.
Нагадаємо, 28 квітня рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині.
Перед цим Повітряні сили збили російську ракету над Дніпропетровщиною.
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