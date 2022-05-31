Держава і бізнес разом відбудують зруйнований центр первинної медицини у Макарові

Відновлення роботи медичних закладів на деокупованих територіях є пріоритетним, заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Окупанти пошкодили 80 медичних закладів на Київщині

Київська обласна військова адміністрація, Міністерство охорони здоров`я та благодійний фонд «Київська Школа Економіки» спільно проведуть відновлення зруйнованого Макарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Відповідний меморандум було підписано у понеділок, 30 травня, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він нагадав, що під час бойових дій на Київщині російські військові пошкодили 80 медичних закладів, два з яких були зруйновані повністю. Це Макарівський центр первинної медицини та Гурівщинська медична амбулаторія.

За словами очільника Київщини, відновлення роботи медичних закладів на деокупованих територіях є пріоритетним, проте це необхідно робити спільними зусиллями влади та бізнесу.

«Таке потужне партнерство допоможе не тільки відновити, а й модернізувати постраждалі під час російської збройної агресії медичні заклади Київщини», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що медики Черкаської області отримали 20 нових автомобілів швидкої допомоги.