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    Новини

    Держава і бізнес разом відбудують зруйнований центр первинної медицини у Макарові

    Відновлення роботи медичних закладів на деокупованих територіях є пріоритетним, заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба - Держава і бізнес разом відбудують зруйнований центр первинної медицини у Макарові
    Відновлення роботи медичних закладів на деокупованих територіях є пріоритетним, заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба
    фото: Київська ОВА

    Окупанти пошкодили 80 медичних закладів на Київщині

    Київська обласна військова адміністрація, Міністерство охорони здоров`я та благодійний фонд «Київська Школа Економіки» спільно проведуть відновлення зруйнованого Макарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Відповідний меморандум було підписано у понеділок, 30 травня, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

    Він нагадав, що під час бойових дій на Київщині російські військові пошкодили 80 медичних закладів, два з яких були зруйновані повністю. Це Макарівський центр первинної медицини та Гурівщинська медична амбулаторія.

    За словами очільника Київщини, відновлення роботи медичних закладів на деокупованих територіях є пріоритетним, проте це необхідно робити спільними зусиллями влади та бізнесу.

    «Таке потужне партнерство допоможе не тільки відновити, а й модернізувати постраждалі під час російської збройної агресії медичні заклади Київщини», – підкреслив Кулеба.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що медики Черкаської області отримали 20 нових автомобілів швидкої допомоги.

    Теги: росія окупанти війна школа бізнес військові держава Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Держава і бізнес разом відбудують зруйнований центр первинної медицини у Макарові