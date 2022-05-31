В Україні з'явилося нове свято – День державності

День державності України відзначатимуть 28 липня

Верховна Рада встановила 28 липня святковий день – День української державності.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5864 підтримали 257 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст.73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.

Як повідомлялося, 24 серпня, у День Незалежності України, президент України Володимир Зеленський оголосив про заснування нового українського свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ. Текст указу №423 оприлюднено на сайті глави держави, в ньому зазначається, що День української державності відзначатиметься щорічно 28 липня.

25 серпня 2021 року глава держави вніс до парламенту законопроєкт №5864 щодо встановлення святкового дня – Дня української державності.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною «триєдиного російського народу».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через війну в Україні буде менше вихідних у червні. Зокрема, робочими будуть Трійця і День Конституції – 13 і 28 червня відповідно.