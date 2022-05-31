Євросоюз заборонив трансляцію трьох російських телеканалів

Три російські телеканали заборонили на усій території Євросоюзу

Шостий пакет антиросійський санкцій включає і боротьбу із пропагандою Кремля

Європейський Союз заблокував три російські пропагандистські телеканали, які працювали на території ЄС. Про це у Telegram повідомив міністр інформаційної політики та культури України Олександр Ткаченко.

Під санкційні обмеження шостого антиросійського пакету від Євросоюзу потрапили канали Rossiya24, TV center International та RTR Planeta.

Ці телекомпаній не зможуть мовити на території ЄС через кабельні мережі, супутник та інтернет.

Ткаченко подякував європейським колегам, які підтримали пропозицію блокування російських пропагандистських проєктів – віцепрем'єр-міністру та міністру культури та національної спадщини Польщі Петру Глинському, міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, віцепрезиденту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій.

«Російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом», – запевнив очільник Мінкульту.

Нагадаємо, що невдовзі після російського вторгнення, на початку березня Євросоюз запровадив санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik.

Згідно із цими санкціями було терміново призупинене мовлення телеканалів Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish).

Уже 10 березня шість країн Європи – Польща, Молдова, Греція, Литва, Латвія та Естонія – повністю вимкнули російські телеканали.

Більшість же європейських країн тоді обмежилася частковим вимкненням телепропагандистів Кремля.

У травні російські пропагандистські телеканали вимкнули з ефірів у Киргизстані та Туркменістані.