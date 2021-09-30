Держпідприємства заборгували Києву понад 600 млн грн плати за землю

Міська влада звернеться до уряду та Фонду державного майна України щодо шляхів погашення боргу державних підприємств із плати за землю

Станом на 1 вересня податковий борг до бюджету Києва з плати за землю складає 1,7 млрд грн. Із них 607,2 млн грн заборгували підприємства державної форми власності. Про це йшлося сьогодні на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє пресслужба КМДА.

«Значну частину боргу плати за землю складає борг державних підприємств, які володіють великими територіями в Києві. До слова, це стосується не лише столиці. Ми спілкуємось із колегами, членами Асоціації міст України, і знаємо, що це велика проблема для багатьох міст. Вважаємо, що має бути відповідальність коштами державного бюджету, якщо державні підприємства не розраховуються. Потрібно посилити можливості Державної фіскальної служби, знайти інший алгоритм стягнення цього боргу. Мають бути напрацьовані конкретні зміни до відповідного чинного законодавства, пропозиції до Фонду державного майна щодо дій при продажі об’єктів державної власності – із тим, щоб це питання було вирішено системно», – наголосив директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

За інформацією заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві Олександра Туру, загальна сума податкового боргу з плати за землю складається з 962,8 млн грн земельного податку, 729,1 млн грн орендної плати. Зокрема, це борг економічно неактивних підприємств (відсутні активи, не перебувають за місцем реєстрації, не звітують тощо), підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства (згідно з п. 1.3 ст. 1 Податкового кодексу України заходи з погашення податкового боргу не вживаються), платників у ліквідації, фізичних осіб та ФОПів (стягнення здійснюється органами ДВС), економічно активних підприємств.

Протягом 2021 року комплекс заходів, передбачених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, забезпечив надходження у рахунок погашення податкового боргу до бюджету Києва в сумі 203,5 млн грн, при тому що податковий борг до бюджету Києва з плати за землю складає 1,7 млрд грн.

Відповідно до рішення колегії, Департамент фінансів спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Києві підготують звернення за підписом київського міського голови з аналітичною запискою та пропозиціями до Кабінету міністрів України й Фонду державного майна України щодо шляхів погашення боргу з плати за землю підприємствами державної форми власності.