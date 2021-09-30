Забудовниця захопила земельну ділянку в Києві вартістю 30 млн грн

На земельну ділянку накладено арешт

Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директорка товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств.

Із метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою територіальної громади Києва.

Таким чином, підозрювана уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді.

Дії директорки кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Також з метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на вказану земельну ділянку накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

ТОВ «Господарник» (код 30971302) ще у 2008 році за часів мера Леоніда Черновецького орендувала 19 гектарів нижнього каскаду Совських ставків. Ця компанія належить власнику мережі продовольчих магазинів «Фуршет» Ігорю Баленку. Він отримав землю на 15 років для будівництва ТРЦ, але у 2018 році змінив свої плани та просував через Київраду проєкт будівництва 12-23-поверхових будинків.