Понад половина українців підтримують ринок землі – опитування

37% громадян вважають, що землю продавати не можна

Ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи», опубліковані 27 вересня.

«Думки прихильників ринку неодностайні в тому, яким має бути цей ринок. Лише 5% вважають, що земля повинна бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень. Решта громадян підтримують купівлю-продаж землі за певними умовами: 27% українців вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям; 12% зазначили, що землю можна продавати, якщо є обмеження на величину площі, якою може володіти одна людина чи господарство; 10% підтримують ринок, якщо є законодавчо закріплена мінімальна ціна, нижче якої земля продаватися-купуватися не може», – мовиться у звіті про опитування.

Зазначається, що більше противників ринку землі у південних та східних регіонах: на Сході так вважають 42% мешканців, на Півдні – 45%, у Центрі – 39%, а на Заході – 26%.

Відрізняється ставлення до ринку землі і серед прихильників різних політичних сил. Варіант «земля в принципі не може бути об’єктом купівлі-продажу» підтримали 58% прихильників «ОПЗЖ» та 45% прихильників «Батьківщини», тоді як серед тих, хто симпатизує «Європейській солідарності» та «Слузі народу» проти ринку землі виступають 34% та 26% відповідно.

Більше противників ринку землі серед тих, хто нею не володіє – 41%, серед власників землі таких 34%.

«Майже половина українців (48%) зазначають, що не мають ніякої землі у власності. Ще 5% українців говорять, що вони мають землю у власності, але поки вона належним чином не оформлена (перебуває у процесі оформлення). Водночас більшість українців, що володіють землею, все ж стверджують, що володіють нею офіційно у різних формах. 24% мають офіційно оформлену присадибну ділянку (город), 16% – і земельний пай, і присадибну ділянку, а 7% – мають земельний пай (паї).

Найбільше громадян, які не мають ніякої землі у власності, проживає на Сході – 56%, та Півдні України – 51%. Саме вони активніше виступають проти ринку землі.

Громадян, які володіють землею, очікувано, більше у селах – 77%, у селищах міського типу вони становлять 56%, у містах – 39%.

Опитування проводилося Фондом Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей, методом особистого інтерв’ю за місцем проживання. Було опитано 2020 респондентів від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, агровиробники, охочі купити нові земельні ділянки, можуть зробити це шляхом проведення аудиту, виявлення земельних ділянок без зареєстрованих договорів і їх подальшого укладання на своїх полях та землях конкурентів.

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