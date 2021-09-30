Прокуратура вимагає повернути громаді 5 га землі біля аеропорту «Київ»

Земельну ділянку поруч з аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського хочуть повернути громаді міста

Товариство взяло в оренду земельну ділянку для будівництва автомобільно-термінального комплексу

Солом’янська окружна прокуратура Києва у судовому порядку вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки площею 5,2 га та вартістю понад 140 млн грн біля аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що рішенням Київської міської ради ще у 2005 році передано в оренду земельну ділянку поруч з аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільно-термінального комплексу.

Товариством усупереч встановлених оскаржуваним договором умов та строків автомобільно-термінального комплексу не побудовано та навіть не розпочато його будівництво.

У зв’язку з цим порушено інтереси держави та територіальної громади, оскільки Київська міська рада позбавлена можливості ефективно використовувати земельну ділянку, розвивати інфраструктуру міста.

Враховуючи викладене, Солом’янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки.

Наразі господарським судом міста Києва призначено підготовче судове засідання на 7 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн грн для будівництва елітного житлового комплексу.

Нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.