Дихати стане легше? На Дарницькій ТЕЦ запрацювали очисні фільтри

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як у місті вирішуються екопроблеми

На Дарницькій ТЕЦ до кінця року введуть в експлуатацію третій новий фільтр газоочистки. Два нових фільтри вже працюють. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з будівництва нової системи очищення повітря.

Столичний голова зазначив, що місто у 2018 році розпочало програму з будівництва електрофільтрів, що вловлюють пил та зменшують обсяг шкідливих викидів. Йдеться про заміну застарілої системи газоочищення. На Дарницькій ТЕЦ вже встановили два нових електрофільтри. У планах – будівництво ще двох.

«Київ системно вирішує екологічні проблеми, що накопичувались десятками років. Ключові стратегічні підприємства мають детальний план підвищення екологічної складової. Не виняток і Дарницька ТЕЦ – одна з найстаріших у столиці. Вона працює понад 60 років, – зазначив мер. – Нагадаю, що ТЕЦ постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8% житлової площі Києва, а це – оселі понад 270 тисяч жителів столичного Лівобережжя. Зараз місто спільно з ТОВ «Євро-Реконструкція» реалізовують план дій, що зробить діяльність Дарницької ТЕЦ більш безпечною».

Також місто планує встановлення систем сіркооочистки та азотоочистки із доведенням концентрації викидів цих речовин до європейських норм. Ці роботи фінансують коштами ТОВ «Євро-Реконструкція», у рамках інвестиційної програми. Вартість вже встановлених двох електрофільтрів – 211 млн грн.

«Наголошую, будівництво двох високоефективних електрофільтрів вже дало можливість наполовину знизити викиди пилу на ТЕЦ більш як удвічі. За обсягами та складом виробничих викидів після електрофільтрів підприємство слідкує за допомогою системи моніторингу. Цього року на Дарницькій ТЕЦ продовжать модернізацію, зокрема, будівництво третього електрофільтра вартістю 129,5 млн грн. Також планують розробку проекту рекультивації золошлаковідвалу. Таким чином, Дарницька ТЕЦ буде першою вугільною ТЕЦ в Україні, що відмовиться від використання золовідвалу», – зазначив мер столиці.

Кличко нагадав, що минулого року місто розпочало встановлення системи хімічної очистки на заводі «Енергія», щоб досягти європейських стандартів щодо рівня викидів забруднюючих речовин.

Також розпочато будівництво сучасної системи моніторингу якості повітря, яка відповідає директивам Євросоюзу. Перші два пости моніторингу вже встановлені на Лівому березі – на вулиці Архітектора Вербицького та Харківському шосе. І цього року планують встановити ще кілька таких постів на правому березі Києва, щоб моніторити стан повітря та оперативно вживати необхідних заходів.

Нагадаємо, вранці 13 квітня Київ знаходився на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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