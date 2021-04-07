Законопроєкт про викиди ігнорує стан нашої промисловості, а це шлях до кризи, – експерт

За словами Павла Жили, законопроєкт № 4167 не передбачає жодної підтримки екомодернізації підприємств

Законопроєкт про зниження промислових викидів (№ 4167) має враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств. Про це заявив голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила.

«В законопроекті повністю ігноруються і не враховані можливості, існуюча ситуація, в якій є зараз наша країна. Не передбачаються до врахування ні можливості, ні наші кращі методи і досягнення національної науки… Не врахований або проігнорований економічний стан нашої промисловості в цілому, тобто вплив економічної кризи», – розповів Жила.

Він також наголосив: термін переходу на нові екологічні нормативи, запропонований в законопроекті, є критично коротким – 4 роки. В той час як потрібно десятки років, як показав досвід європейських країн.

«По суті цей закон імплементує нам директиву європейську 1075, і він повинен мати відповідні речі, які би дозволили плавно перейти з урахуванням нашого еколого-економічного балансу розвитку країни, плавно перейти на ці нові методи і технології. Ми розуміємо, що Європа прямувала до цього не один десяток років», – пояснив Жила.

Окрім того, за словами експерта, законопроєкт не передбачає жодної підтримки екомодернізації підприємств, ані з боку держави, ані з інших джерел, попри те, що переобладнання потребує суттєвих коштів, яких у підприємств немає.

«Тобто, кожне підприємство, кожна галузь промисловості лишається сам-на-сам, і жорсткі обмеження по відношенню до екологічних показників повинні вирішуватися підприємством без будь-яких стимулів з боку держави. Це може в свою чергу і, напевно, що приведе до закриття промислових підприємств», – спрогнозував Жила.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.