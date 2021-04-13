Київ знову у десятці міст світу з найбруднішим повітрям

Київ знову у десятці міст світу з найбруднішим повітрямграфіка
У більшості районів столиці України повітря «нездорове»
У вівторок, 13 квітня, станом на 8 годину Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 129 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».
Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України повітря «нездорове».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове».
Нагадаємо, 12 квітня Київ знаходився на 4 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.