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    «Екоцид» під Києвом: біля річки величезне сміттєзвалище з трупами тварин (відео)

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    Площа сміттєзвалища біля річки складає близько 1 га - «Екоцид» під Києвом: біля річки величезне сміттєзвалище з трупами тварин (відео)
    Площа сміттєзвалища біля річки складає близько 1 га
    Фото: скріншот з відео

    Активісти написали заяву до поліції

    У селі Григорівка, що входить до Обухівської ОТГ, поблизу знаходиться масштабне сміттєзвалище, яке забруднює водойму.

    Про це повідомили активісти у Facebook.

    Місцеві мешканці вже не перший рік намагаються врятувати річку Красна від знищення. Вони скаржаться, що біля річки знаходиться сміттєзвалище і «ферма», де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення (сеча) стікають в річку через вириті траншеї.

    На сміттєзвалищі також виявлені тіла мертвих тварин.

    Активісти викликали на місце поліцію і написали заяву.

    Раніше Державна екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними.

    Крім того, у Баришівці виявлено несанкціоноване сміттєзвалище площею 11 гектарів. Збитки, розраховані Держекоінспекцією за це порушення, становлять 8,7 млн грн.

    Теги: екологія сміття Київщина активісти тварини поліція
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