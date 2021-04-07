«Екоцид» під Києвом: біля річки величезне сміттєзвалище з трупами тварин (відео)

Активісти написали заяву до поліції

У селі Григорівка, що входить до Обухівської ОТГ, поблизу знаходиться масштабне сміттєзвалище, яке забруднює водойму.

Про це повідомили активісти у Facebook.

Місцеві мешканці вже не перший рік намагаються врятувати річку Красна від знищення. Вони скаржаться, що біля річки знаходиться сміттєзвалище і «ферма», де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення (сеча) стікають в річку через вириті траншеї.

На сміттєзвалищі також виявлені тіла мертвих тварин.

Активісти викликали на місце поліцію і написали заяву.

Раніше Державна екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними.

Крім того, у Баришівці виявлено несанкціоноване сміттєзвалище площею 11 гектарів. Збитки, розраховані Держекоінспекцією за це порушення, становлять 8,7 млн грн.