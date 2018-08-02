Дівчинка, яка отруїлася у таборі на Київщині, уже місяць перебуває в комі



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Восьмирічна Марго наразі знаходиться в комі

Дівчинці провели нейрохірургічну операцію

Восьмирічна дівчинка Марго, яка найбільше постраждала від отруєння у дитячому таборі «Славутич» біля Переяслав-Хмельницького Київської області, уже чотири тижні знаходиться у комі. Про це розповіла її мама, повідомляє «Київ оперативний».

«На даний момент стан дитини вкрай важкий: кома 3 ступеня, проведена складна нейрохірургічна операція «декомпресійна трепанація черепа», поліорганна недостатність», - сказала вона.

Мама у розпачі і постійно аналізує, згадує все як було і чому це сталося. «На багато відповідей і питання не знаходжу пояснень і думаю, що ніколи не знайду. Чому моя дитина так мучилася і донині я спостерігаю ці муки? Навіщо треба було від мене повністю приховувати реальний стан моєї дитини, що у неї була безперервна блювота, що і призвело до незворотних процесів в організмі? Чому їй не надали своєчасної першої меддопомоги? За словами дітей, вона була дуже знесилена, багато спала, відповідно не пила воду, ліки, а на це ніхто не звертав уваги. Чому тренер не подзвонив і не сказав, що Марго погано і стан погіршився? Мало того, черговий лікар (жінка) з якою я постійно спілкувалася, зараз взагалі ніде не фігурує. Є велика ймовірність того, що вона взагалі ніякого відношення до медицини не має. Чому не викликали вчасно «швидку» враховуючи стан дитини?» - каже мама дівчинки.

Вона вважає, що всіх людей, які причетні до табору і які несуть відповідальність за дітей, треба покарати по повній.

Мама також заперечила, що у її дитини до цього існували якісь неврологічні розлади і вона приймала ліки.

«Марго з 2015 року активно займається гімнастикою в школі Дерюгіних, постійно брала участь в змаганнях і виступах. Протягом останнього року Марго займалася гімнастикою 3-4 рази на тиждень, мінімум по 3 години. Тому коли пишуть в соцмережах про різні вигадані хвороби, неврологічні розлади, прийоми різних таблеток - це все маячня і вигадки тих людей, які намагаються уникнути відповідальності. Хвора людина фізично б не змогла займатися гімнастикою при таких навантаженнях», - зазначила жінка.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

Як повідомив губернатор Київщини, 17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.