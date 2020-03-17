Для Києва електробуси – поки що проєкт майбутнього



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Автобусний парк Києва оновиться

Що буде з громадським транспортом Києва

Депутат Київради і член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Сергій Майзель розповів, що буде з громадським транспортом Києва.

Так, у програмі «Київ. Вголос», яка виходить на радіо «Київ FM», він повідомив, що столичною владою прийнято рішення про закупівлю 200 автобусів - великих і надвеликих (18-метрових). Майзель пояснив, що для киян це буде означати в реальності: якщо сьогодні інтервал очікування між автобусами на зупинці біля 25-30 хвилин, то тепер він скоротиться до 5-10.

Проєкт закупівлі розрахований до 2023 року, але Майзель запевнив, що автобуси будуть придбані, швидше за все, вже в цьому році. У якої компанії-виробника будуть вони закуповуватися, поки невідомо. Як завжди, все буде проходити через тендерні процедури.

Як відомо, раніше Київ закуповував автобуси у білоруського виробника, через що мерію дуже критикували. Мовляв, потрібно в першу чергу підтримувати своїх, тобто в даному випадку - ЛАЗ. Але за співвідношенням ціна-якість на той момент білоруські автобуси виявилися кращими.

Також ведучий програми «Київ. Вголос» Олег Борисов поцікавився, чи з'являться у столиці електробуси, про які йдеться у проєкті Генерального плану Києва. Наприклад, у Львові в тестовому режимі вже курсує по місту декілька таких бусів.

Майзель підтвердив, що для столиці електробуси - поки що тільки проєкт майбутнього. «Наприклад, якщо ми закупимо 60 одиниць такого транспорту, знадобиться побудувати новий автобусний парк для них. Це велике капіталовкладення. Але в даному питанні вже не можна ставити на перше місце економіку. Номером один на сьогодні повинна бути екологія», - зазначив він.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Київської міської ради 12 березня депутати затвердили рішення, яке має на меті оновити міський автопарк. Йдеться про надання згоди комунальному підприємству «Київпастранс» на придбання автобусів на умовах лізингу.

Відповідно до рішення планується купити 120 одиниць транспортного засобу довжиною не менше 12 метрів та ще 80 одиниць довжиною 18,5 метра.