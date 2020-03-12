Запровадження е-квитка: на станціях київського метро працюють консультанти



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Консультанти працюють у години пік

У години пік на деяких станціях столичного метро працюють консультанти, які допомагають пасажирам у питаннях щодо використання е-квитка. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

Консультанти показують, як користуватися автоматом самообслуговування та розповідають про види е-квитка. Звернутися до консультанта за допомогою можна з 7:30 до 11:30 вранці та з 16:30 до 20:30 ввечері на дев’яти станціях:

Вокзальна;

Дарниця;

Героїв Дніпра;

Майдан Незалежності;

Голосіївська;

Бориспільська;

Видубичі;

Харківська;

Лук’янівська.

Нагадаємо, з 1 квітня Київ переходить на єдиний е-квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.

У касах на всіх станціях метрополітену можна придбати і поповнити Kyiv Smart Card або купити одноразовий QR-квиток.

Можна придбати QR-квиток не тільки в роздрукованому, а і в електронному вигляді, тобто згенерувати на екрані смартфону. За допомогою QR-квитка можна здійснити разову поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері або міській електричці. Термін дії QR-квитка – 15 діб.

Читайте детальніше про те, як придбати та скористатися QR-квитком для разової поїздки у громадському транспорті.

Якщо ви постійний користувач громадського транспорту, доречніше придбати Kyiv Smart Card, яка при поповненні на 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 грн на кожній. Картка також працює в усіх видах громадського транспорту.

Її можна поповнити у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, на станціях швидкісного трамваю, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, Приват 24 за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

Крім того, розпочався випуск студентських е-квитків.