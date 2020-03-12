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    Запровадження е-квитка: на станціях київського метро працюють консультанти

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    Запровадження е-квитка: на станціях київського метро працюють консультанти

    Консультанти працюють у години пік

    У години пік на деяких станціях столичного метро працюють консультанти, які допомагають пасажирам у питаннях щодо використання е-квитка. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

    Консультанти показують, як користуватися автоматом самообслуговування та розповідають про види е-квитка. Звернутися до консультанта за допомогою можна з 7:30 до 11:30 вранці та з 16:30 до 20:30 ввечері на дев’яти станціях:

    • Вокзальна;
    • Дарниця;
    • Героїв Дніпра;
    • Майдан Незалежності;
    • Голосіївська;
    • Бориспільська;
    • Видубичі;
    • Харківська;
    • Лук’янівська.

    Нагадаємо, з 1 квітня Київ переходить на єдиний е-квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.

    У касах на всіх станціях метрополітену можна придбати і поповнити Kyiv Smart Card або купити одноразовий QR-квиток.

    Можна придбати QR-квиток не тільки в роздрукованому, а і в електронному вигляді, тобто згенерувати на екрані смартфону. За допомогою QR-квитка можна здійснити разову поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері або міській електричці. Термін дії QR-квитка – 15 діб.

    Читайте детальніше про те, як придбати та скористатися QR-квитком для разової поїздки у громадському транспорті.

    Якщо ви постійний користувач громадського транспорту, доречніше придбати Kyiv Smart Card, яка при поповненні на 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 грн на кожній. Картка також працює в усіх видах громадського транспорту.

    Її можна поповнити у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, на станціях швидкісного трамваю, у терміналах самообслуговування IboxEasyPay2click, Приват 24 за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

    Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

    Як повідомлялося, для школярів у тестовому режимі запрацювали електронні учнівські квитки, за якими проїзд здійснюється безоплатно.

    Крім того, розпочався випуск студентських е-квитків.

     

    Київ громадський транспорт метро технології КМДА квиток Kyiv Smart City
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