Київ закупить 200 сучасних автобусів з кондиціонерами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобуси придбають на умовах лізингу

На пленарному засіданні Київської міської ради 12 березня депутати затвердили рішення, яке має на меті оновити міський автопарк. Йдеться про надання згоди комунальному підприємству «Київпастранс» на придбання автобусів на умовах лізингу.

Щоденно на транспортний маршрут столиці виходять 358 автобусів КП «Київпастранс». Зношеність автобусного парку складає 75%. Відповідно до Стратегії розвитку Києва ця цифра не має перевищувати 25%. За період 2018-2019 років було придбано лише 9 автобусів великої та особливо великої місткості. Тому місто потребує суттєвого оновлення автобусного парку, наголошують депутати.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відповідно до рішення планується купити 120 одиниць транспортного засобу довжиною не менше 12 метрів та ще 80 одиниць довжиною 18,5 метра. Це сучасні автобуси, повністю пристосовані для обслуговування усіх верств населення. Доля низького рівня підлоги 100%. Салони та кабіни обладнані кондиціонерами, відповідність екологічним стандартам не нижче EURO-5.

Вартість лізингу – 50,7 мільйонів євро. Термін лізингу – понад 36 місяців від дати підписання першого акта приймання-передачі, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

КП «Київпастранс» має погодити фінансові зобов’язання з ЄБРР. Департамент транспортної інфраструктури КМДА при поданні бюджетних запитів до проєктів бюджету міста на 2021-2024 роки – включати до них потребу в коштах для відшкодування вартості предмета лізингу.

Рішення підтримали 78 депутатів.