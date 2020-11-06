Для прийому хворих на коронавірус готують ще чотири лікарні Києва

Сьогодні у стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2011 хворих на коронавірус

У лікарнях Києва збільшується кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. Уже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу зазначити, що місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. На сьогодні ми вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях, і їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус: у лікарнях №3, 5, №7 та №12», – наголосив Кличко.

Також збільшили кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус у пологовому будинку №3 та в Центрі нефрології та діалізу.

Сьогодні заповненість ліжок в столиці майже 62%.

«Кількість киян, які потребують госпіталізації, на жаль не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2011 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 547 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 797 людей. Під апаратами ШВЛ – 38 хворих», – повідомив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 440188

Хворіють 236519

Одужали 195544

Померли 8125

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Як повідомлялося, за минулу добу, 5 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1002 людей. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 листопада було 983 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 42375 випадків захворювання на Covid-19.

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