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    Для прийому хворих на коронавірус готують ще чотири лікарні Києва

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    Київ визначив майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях - Для прийому хворих на коронавірус готують ще чотири лікарні Києва
    Київ визначив майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні у стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2011 хворих на коронавірус

    У лікарнях Києва збільшується кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. Уже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Хочу зазначити, що місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. На сьогодні ми вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях, і їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус: у лікарнях №3, 5, №7 та №12», – наголосив Кличко.

    Також збільшили кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус у пологовому будинку №3 та в Центрі нефрології та діалізу.

    Сьогодні заповненість ліжок в столиці майже 62%.

    «Кількість киян, які потребують госпіталізації, на жаль не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2011 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 547 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 797 людей. Під апаратами ШВЛ – 38 хворих», – повідомив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      440188
    • Хворіють
      236519
    • Одужали
      195544
    • Померли
      8125

    Як повідомлялося, за минулу добу, 5 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1002 людей. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 листопада було 983 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 42375 випадків захворювання на Covid-19.

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