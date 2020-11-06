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    Епідемія коронавірусу: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія коронавірусу: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Як столиця протидіє поширенню коронавірусу

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної хвороби.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки ліжок для хворих на коронавірус забезпечили в столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про поновлення онлайн-уроків для школярів, які перебувають на дистанційному навчанні;
    • про продовження будівництва метро на Виноградар.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 5 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1002 людей. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 листопада було 983 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 42375 випадків захворювання на Covid-19.

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