У Києві вже більше тисячі нових хворих на коронавірус за добу

У столиці черговий коронавірусний рекорд

За минулу добу, 5 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1002 людей. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 листопада було 983 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 42375 випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Попередній найвищий добовий приріст хворих на коронавірус в Києві був зафіксований за 3 листопада – 983 випадки.

Крім того, у Києві найбільша добова кількість нових хворих на коронавірус серед усіх регіонів України.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 15218 осіб (за добу 1449), померли 841 особа (за добу 14).

У Київській області зафіксовано 18763 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 434 особи. За попередню добу збільшення складало 411 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 8911 осіб (за добу 303), померли 454 людини (за добу 10).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 440188 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 5 листопада зафіксовано ще 9721хворий на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 440188

Хворіють 236519

Одужали 195544

Померли 8125

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Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 4 листопада у Києві було підтверджено 41373 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 983 осіб.

У Київській області було зафіксовано 18329 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 411 осіб.