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    У Києві на карантин закриті три школи й 13 дитсадків

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    На дистанційному навчанні 232 класи у 82 школах Києва - У Києві на карантин закриті три школи й 13 дитсадків
    На дистанційному навчанні 232 класи у 82 школах Києва
    Фото з відкритих джерел

    У дитячих садочках столиці ситуація із захворюваністю на коронавірус гірша, ніж у школах

    Станом на 6 листопада у Києві зачинені на карантин 3 школи та 13 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Що стосується навчального процесу. На сьогодні в місті закриті на карантин три школи - через випадки захворювання серед вчителів. А на дистанційному навчанні загалом 232 класи у 82 школах міста. Усього в Києві хворіють на коронавірус 654 школярі та 602 педагоги», - розповів мер.

    За його словами, у дитячих садочках ситуація гірша. На карантин зачинені 13 садочків, а також 143 групи у 125 дитсадках.  

    «Із цього тижня ми поновили онлайн-уроки для школярів, які перебувають на дистанційному навчанні. Серію програм «Відкритий урок» для учнів 7-9 класів транслює телеканал «Київ». Також відеоуроки доступні на сторінці телеканалу у Facebook та на Youtube. Тож передивитися ці уроки можна у будь-який час», - додав Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      440188
    • Хворіють
      236519
    • Одужали
      195544
    • Померли
      8125

    Як повідомлялося, за минулу добу, 5 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1002 людей. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 листопада було 983 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 42375 випадків захворювання на Covid-19.

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