Для змагань у центрі Києва везуть сніг з усієї України

Під Аркою Дружби народів вже монтують сноупарк

з 17 до 19 грудня під Аркою дружби народів у Києві відбудеться «Дабл Тріпл Snow Fest 2021». Фестиваль стане наймасштабнішою подією такого формату в Європі.

На три дні в центрі міста знову зведуть масштабний сноупарк, цього разу натхненний темою класичної опери. Площа споту – 1400 кв. м, а висота – 20 м. Участь у змаганнях візьмуть сноубордисти та лижники з 20 країн світу, серед яких США, Франція, Австрія, Велика Британія, Грузія та Нідерланди. Сумарний призовий фонд складає понад 16 тисяч євро.

Під Аркою Дружби народів вже монтують сноупарк висотою більш як п’ятиповерховий будинок.

Оскільки у столиці сніга немає, його збирають в інших регіонах країни, повідомляє «Вечірній Київ».

«Це знакова подія не лише для Києва, а й для всієї України. Змагання такого формату немає в жодній європейській країні, це найбільший сноупарк, розташованій в центральній частині міста, – розповів організатор фестивалю Олександр Барабошко. – Цьогоріч ми стикнулися з проблемою, що для змагань з зимового виду спорту потрібен сніг, а в Києві зі сприятливими погодними умовами дуже критична ситуація. Немає можливості навіть згенерувати сніг за допомогою пушок, не дозволяють температурні умови. Тому останні дні ми проводимо переговори і пошук снігу по всій Україні».

За його словами, наразі команда фестивалю збирає сніг з літальної смуги Івано-Франківського аеропорту. Також організаторів підтримують колеги з Буковелю та вантажать автомобілі снігу. Для такої події потрібно 16 величезних машин, які з усієї країни будуть привозити сніг в Київ, щоб змагання відбулися.

«До нас летять спортсмени з усього світу. Ми не можемо переносити змагання. Маємо зробити класну, якісну і видовищну подію», – зазначив Барабошко.

Захід відбувається в рамках Громадського бюджету, за підтримки Департаменту молоді та спорту та Департаменту культури КМДА.

Всі охочі мають змогу стати частиною міжнародної зимової події та разом вболівати і підтримувати спортсменів. Міжнародну частину змагань можна переглянути онлайн на платформі Megogo.