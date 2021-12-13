  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    12 км гірлянд прикрашатимуть вул. Богдана Хмельницького - Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд
    12 км гірлянд прикрашатимуть вул. Богдана Хмельницького
    фото з відкритих джерел

    Новорічну ілюмінацію в столиці увімкнуть 19 грудня

    У Києві завершуються роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації. В першу чергу прикрашена буде центральна частина міста. Зокрема, ілюмінація засвітиться на вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них територіях. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київміськсвітло».

    Тільки для прикрашання центральної вулиці міста – Хрещатика – використано понад 3 тис. метрів гірлянд та 200 світлових приладів, які встановлені на деревах та адміністративних будівлях:

    Зокрема ілюмінація засвітиться на:

    • Національній філармонії,
    • Національній музичній академії України,
    • Київській міській державній адміністрації,
    • будівлі Укоопспілки тощо.

    12 км гірлянд прикрашатимуть вул. Богдана Хмельницького, 22 світлові конструкції-мотиви та 1 км гірлянд – Володимирський узвіз.

    А ще засяє Європейська площа, вул. Грушевського, Майдан Незалежності.

    Новорічну ілюмінацію в столиці увімкнуть у наступну неділю, 19 грудня - у День святого Миколая.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд
    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд
    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд
    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд
    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд

    Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

    Встановлення головної ялинки на Софійській площі у Києві уже на завершальній стадії.

    Головна новорічна святкова локація на Софійській площі цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі.

    Вона традиційно засяє 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

    Найбільш казкова новорічна локація відкриється 17 грудня у парку імені Тараса Шевченка в Києві.

    Читайте також: Київська мерія розкрила секрети новорічної локації на Софійській площі
    Теги: Київ новорічні свята ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд