Столиця засяє новорічною ілюмінацією: центр прикрасять десятки кілометрів гірлянд

Новорічну ілюмінацію в столиці увімкнуть 19 грудня

У Києві завершуються роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації. В першу чергу прикрашена буде центральна частина міста. Зокрема, ілюмінація засвітиться на вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них територіях. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київміськсвітло».

Тільки для прикрашання центральної вулиці міста – Хрещатика – використано понад 3 тис. метрів гірлянд та 200 світлових приладів, які встановлені на деревах та адміністративних будівлях:

Зокрема ілюмінація засвітиться на:

Національній філармонії,

Національній музичній академії України,

Київській міській державній адміністрації,

будівлі Укоопспілки тощо.

12 км гірлянд прикрашатимуть вул. Богдана Хмельницького, 22 світлові конструкції-мотиви та 1 км гірлянд – Володимирський узвіз.

А ще засяє Європейська площа, вул. Грушевського, Майдан Незалежності.

Новорічну ілюмінацію в столиці увімкнуть у наступну неділю, 19 грудня - у День святого Миколая.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

Встановлення головної ялинки на Софійській площі у Києві уже на завершальній стадії.

Головна новорічна святкова локація на Софійській площі цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі.



Вона традиційно засяє 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

Найбільш казкова новорічна локація відкриється 17 грудня у парку імені Тараса Шевченка в Києві.

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